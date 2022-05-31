Санду заявила о преждевременности разговоров о выходе Молдавии из СНГ

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - Вопрос о выходе Молдавии из СНГ сейчас не обсуждается, заявила президент страны Майя Санду.

"Давайте говорить объективно: СНГ– это не только Россия, но и другие страны. Торгово-экономические льготы Кишинев получает не только в отношениях с Россией, но и в сотрудничестве с другими странами", - сказала Санду на телеканале PROTV-Chisinau вечером в понедельник.

Она также отметила, что не следует увязывать пребывание в СНГ с процессом европейской интеграции Молдавии. "Сейчас преждевременно говорить о выходе из Содружества. Дойдем до этого и обсудим. Давайте двигаться последовательно", - сказала президент.

Она выразила надежду, что уже в июне Молдавия получит статус кандидата в Евросоюз.

"Естественно, сам процесс евроинтеграции будет долгим. Я не берусь сегодня говорить, сколько лет потребуется. Мы должны понимать, что евроинтеграция не наступит завтра, даже если мы и получим статус страны-кандидата в ЕС. Ситуация сейчас быстро меняется, очень многое будет зависеть от геополитической ситуации", - отметила Санду.

В середине мая председатель парламента Молдавии Игорь Гросу заявил, что решение о целесообразности участия Молдавии в СНГ будет принято после окончания боевых действий на Украине. "Сейчас этот вопрос не обсуждается", а участие "в мероприятиях в рамках СНГ почти невозможно из-за ситуации в регионе", - сказал он журналистам.