Власти Молдавии заявили об отсутствии планов выходить из СНГ

Москва. 22 ноября. INTERFAX.RU - Премьер-министр Молдавии Наталья Гаврилица заявила, что вопрос о выходе республики из СНГ сейчас не обсуждается, Молдавия присоединилась к выгодным для граждан и республики проектам СНГ.

"Молдавия пока не планирует выходить из СНГ, чтобы не обострять ситуацию и сохранить мир и стабильность в стране. Не думаю, что сейчас время принимать поспешные решения, которые могут привести к определенной эскалации", - сказала Гаврилица в эфире телеканала ProTV-Сhisinau, отвечая на вопрос о том, планируется ли выход Молдавии из Содружества.

Она подчеркнула, что "главное - сохранить мир и стабильность, а также достичь самых хороших результатов в этих сложных обстоятельствах для наших граждан".

По ее словам, Молдавия присоединилась к тем проектам СНГ, которые выгодны для страны и граждан. В частности, речь идет о сотрудничестве в областях экономики и торговли. С самого начала создания СНГ Молдавия не участвует в обсуждении политических вопросов и безопасности.

Сообщается, что в нынешнем году Молдавия не принимала участия в мероприятиях в рамках СНГ, в том числе в недавнем саммите.

Ранее президент Молдавии Майя Санду заявляла, что вопрос о выходе из СНГ не обсуждается.

В середине мая председатель парламента Молдавии Игорь Гросу заявил, что решение о целесообразности участия Молдавии в СНГ будет принято после окончания событий на Украине. Отвечая на вопросы журналистов по этому поводу, он сказал, что "сейчас этот вопрос не обсуждается", а участие "в мероприятиях в рамках СНГ почти невозможно из-за ситуации в регионе".