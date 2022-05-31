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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:41

Более 30 жителей Херсона подали заявления на получение российского паспорта

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - Первые жители Херсона подали заявления на получение российских паспортов, сообщил в эфире телеканала "Россия 24" глава Херсонской военно-гражданской администрации Владимир Сальдо.

"Со вчерашнего дня в областном центре на улице Ушакова, 53 работает операционный центр, где можно подать заявления на получение российского паспорта. Только за вчера туда обратились более 180 человек, 31 подали заявления", - сказал он.

По его словам, срок рассмотрения заявлений составит до трех месяцев. "Рассмотрены они будут, конечно, не сразу, до трех месяцев, потому что нужна проверка", - сказал он.

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