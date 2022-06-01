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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:34

Референдумы о присоединении ЛДНР, Запорожья и Херсонщины к РФ могут пройти этим летом

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий считает возможным, что референдумы о присоединении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей к России состоятся уже этим летом.

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"Не хочу предсказывать, но могу предположить, что инициативы о проведении референдумов в этих регионах могут появиться совсем скоро, и они могут пройти, вполне возможно, летом, и логично, если более или менее одновременно", - сказал Слуцкий журналистам в среду.

Он добавил, что "решение о вхождении в состав России освобожденных территорий в ходе спецоперации на Украине должно принимать только их население".

"Не секрет, что такие настроения на Донбассе, в Херсонской обрасти, в Запорожье есть, и они достаточно сильны", - отметил глава комитета.

По его словам, эти вопросы будут обсуждаться и в начале июня в ходе визита делегации ДНР в Россию. "В начале июня мы будем принимать в Москве делегацию Народного Совета (ДНР - ИФ). На встрече во фракции ЛДПР все эти вопросы обязательно обсудим", - сказал Слуцкий.

Он, как председатель ЛДПР, также добавил, что эта партия, "как и другие российские политические силы приложит все усилия для оказания помощи по восстановлению и республик Донбасса, и других областей Новороссии".

Леонид Слуцкий Госдума Украина
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