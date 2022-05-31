Дания проведет референдум об участии в оборонной политике Евросоюза

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - Дания 1 июня проведет референдум об участии страны в оборонной политике Евросоюза, сообщает АР.

Дания - одна из стран-основательниц НАТО, однако она с 1992 года отказывалась объединять усилия с ЕС по четырем вопросам. Так, датские избиратели тогда и впоследствии выступали против участия страны в общеевропейских усилиях в сфере безопасности и обороны, вступления в еврозону, сотрудничества в сфере правопорядка и борьбы с преступностью и от ранее актуального решения заменить гражданство своей страны на гражданство ЕС.

Референдум о будущем оборонной политики Дании премьер-министр Метте Фредериксен анонсировала 8 марта 2022 года и призвала сограждан проголосовать за отмену исключительного положения Дании в контексте обороны ЕС, подчеркнув, что этот шаг укрепит безопасность страны.

По данным AP, эти меры пользуются широкой поддержкой в парламенте. Кроме того, опросы общественного мнения показывают, что 40% опрошенных также считают необходимым более не держаться в стороне от оборонной политики ЕС. 30% придерживаются противоположного мнения, а еще 25% респондентов не определились с ответом.

Если датчане 1 июня поддержат участие страны в оборонной политике ЕС, это будет означать, что датские чиновники смогут присутствовать при общих дискуссиях по вопросам в этой сфере, а датские военные будут участвовать в общих учениях и военных операциях.

Сотрудник Датского института международных исследований Кристин Ниссен отмечает, что это сравнительно небольшие перемены, особенно по сравнению с недавним решением Швеции и Финляндии подать заявки в НАТО. Однако, по ее словам, это части общей истории, в которой страны Европы стремятся укрепить военное сотрудничество под впечатлением событий на Украине.