Датчане поддержали возвращение Дании к участию в формировании оборонной политики ЕС

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Две трети датчан по итогам референдума в Дании высказались за отмену "оговорки об обороне", предполагающей отказ страны от участия в формировании оборонной политики Евросоюза, сообщает в среду Associated Press со ссылкой на экзит-поллы двух телеканалов.

Так, по данным канала TV2, 66,6% респондентов высказались "за" отмену "оговорки об обороне", в то время как 33,4% высказались против ее отмены. У канала DR похожие цифры - по его данным, 69% респондентов проголосовали за, 30,9% - против.

Участки для голосования на референдуме уже закрылись.

Если датчане проголосуют "за", то Дания сможет принимать участие в совместных военных операциях ЕС, в частности, в миротворческих миссиях. В настоящий момент страна не участвует в формировании политики обороны и безопасности ЕС, не участвует в военных операциях и не предоставляет свою военную технику.

Правительство страны незадолго до референдума призывало датчан поддержать отмену "оговорки", действовавшей на протяжении последних 30 лет.