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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:41

В Deutsche Bank и его "дочке" прошли обыски

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - Органы правопорядка ФРГ во вторник провели обыски в Deutsche Bank и в его "дочке" по управлению активами DWS. Власти подозревают компании в отмывании денег, сообщает во вторник Spiegel со ссылкой на уголовную полицию.

Примерно 50 представителей прокуратуры, финансового надзорного ведомства Bafin и уголовной полиции организовали рейд в штаб-квартирах этих компаний во Франкфурте-на-Майне.

В прокуратуре отметили, что компании подозревают в махинациях с капиталовложениями, но конкретных подозреваемых не назвали. Из-за этого акции банка ненадолго потеряли в цене, но затем снова выровнялись.

Подозрения в отношении DWS появились в 2021 году, когда одна из бывших руководительниц отдела компании в интервью Spiegel рассказала, что, по ее мнению, критерии, применявшиеся при оценке инвестиционных проектов, были слишком размытыми. Речь тогда шла об инвестициях в сфере борьбы с загрязнением природы.

Deutsche Bank Германия
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