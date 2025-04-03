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Подразделение Deutsche Bank заплатит штраф 25 млн евро по делу о гринвошинге

Москва. 3 апреля. INTERFAX.RU - DWS, подразделение Deutsche Bank по управлению активами, согласилось выплатить штраф в размере 25 млн евро для урегулирования претензий в рамках расследования по делу о greenwashing ("зеленый камуфляж").

Этот термин появился в 1980-х для описания действий с целью выставить компанию в более выгодном свете с точки зрения заботы об экологии, сейчас применяется ко всему спектру ESG-тематики.

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В среду прокуратура Франкфурта заявила, что DWS рекламировала продукты с экологическими, социальными и корпоративно-управленческими характеристиками (ESG), которые преувеличивали действительные показатели. Greenwashing имел место с середины 2020 года по январь 2023 года.

"Мы уже публично признали, что в прошлом наш маркетинг иногда был слишком чрезмерным. Мы уже улучшили нашу внутреннюю документацию и процессы контроля, и мы продолжаем это делать", - говорится в сообщении DWS.

В 2023 году DWS согласилась выплатить штраф в $25 млн по требованию Комиссии по ценным бумагам и биржам США из-за недостатков компании в борьбе с отмыванием денег и по вопросам ESG.

Deutsche Bank DWS Германия
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