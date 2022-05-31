Матвиенко констатировала крах санкционной политики против России

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - Санкции против России не привели к ожидаемым результатам, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, выступая перед депутатами ассамблеи Мозамбика.

"Россия справляется с оказываемым давлением. Санкции против России достигли предела, но так и не привели к ожидаемым результатам", - сказала она.

"Наши недоброжелатели фактически признали, что исчерпали возможности дальнейшего ведения санкционной войны. Их очередная авантюра в духе колониальной эпохи снова потерпела крах", - отметила спикер.