Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:41

Матвиенко констатировала крах санкционной политики против России

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - Санкции против России не привели к ожидаемым результатам, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, выступая перед депутатами ассамблеи Мозамбика.

"Россия справляется с оказываемым давлением. Санкции против России достигли предела, но так и не привели к ожидаемым результатам", - сказала она.

"Наши недоброжелатели фактически признали, что исчерпали возможности дальнейшего ведения санкционной войны. Их очередная авантюра в духе колониальной эпохи снова потерпела крах", - отметила спикер.

Мозамбик Валентина Матвиенко
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости
Дипломатическое противостояние

Россия вышлет сотрудника посольства Черногории в Москве

Россия вышлет сотрудника посольства Черногории в Москве

СМИ узнали о поэтапном вступлении в силу запрета ЕС на импорт нефти РФ

СМИ узнали о поэтапном вступлении в силу запрета ЕС на импорт нефти РФ

Порт Мариуполя могут задействовать для поставок зерна в РФ

Порт Мариуполя могут задействовать для поставок зерна в РФ

ЕС разрешил Болгарии продолжить закупки нефти из РФ до конца 2024 года

ЕС разрешил Болгарии продолжить закупки нефти из РФ до конца 2024 года
Военная операция на Украине

На "Азовстали" обнаружен фургон с погибшими украинскими военными

Глава ДНР пообещал открытый трибунал над украинскими военными с "Азовстали"

Новые российские сим-карты заработали в Херсонской и Запорожской областях

Новые российские сим-карты заработали в Херсонской и Запорожской областях
Военная операция на Украине

Часть гражданских судов из порта Мариуполя перейдет под контроль ДНР

Цена Brent превысила $123 за баррель на новостях о санкциях

Военная операция на Украине

Херсонская область получит коридор для автоперевозок товаров в Крым