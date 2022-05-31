Трое россиян остаются в больницах Антальи после ДТП с автобусом

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - Трое российских туристов остаются в больницах под наблюдением врачей после ДТП с автобусом в турецкой Анталье, их жизни ничего не угрожает, сообщает во вторник Генконсульство России в провинции.

"В ДТП пострадали 11 российских граждан. Первая помощь им была оказана бригадами медиков на месте происшествия. Затем туристы были доставлены в местные больницы для проверки состояния здоровья. В настоящее время в медицинских учреждениях под наблюдением врачей остаются трое россиян, включая одного несовершеннолетнего ребенка", - говорится в сообщении.

По информации врачей, жизни российских туристов ничего не угрожает, они будут выписаны после дополнительных обследований.

Как сообщалось, автобус, перевозивший 13 российских туристов с курорта Кемер в городок Демре, попал в ДТП и перевернулся в районе Кумлуджи. Обстоятельства инцидента выясняются местной дорожной полицией.