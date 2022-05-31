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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:41

Россия вышлет сотрудника посольства Черногории в Москве

Россия вышлет сотрудника посольства Черногории в Москве
Фото: Jason Wells/Loop Images/Universal Images Group via Getty Images

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - Россия в качестве ответной меры высылает сотрудника посольства Черногории в Москве, сообщили во вторник в МИД РФ.

"31 мая посол Черногории в РФ Милорад Шчепанович был приглашен в МИД России, где ему вручена нота министерства об объявлении "persona non grata" сотрудника посольства Черногории в Москве", - говорится в сообщении на сайте российского внешнеполитического ведомства.

На Смоленской площади отметили, что "данная мера является ответом на принятое 7 апреля этого года черногорской стороной ничем не обоснованное решение объявить "persona non grata" ряд дипломатов посольства России в Подгорице".

Как сообщалось, 7 апреля МИД Черногории объявил четырех российских дипломатов "персона нон грата". "МИД объявил еще четырех дипломатов посольства РФ в Черногории персона нон грата", - говорилось в заявлении МИД страны. Ранее некоторые европейские страны также объявили о выдворении дипломатов РФ.

Хроника 15 апреля 2021 года – 31 мая 2022 годаДипломатическое противостояние
Черногория Россия МИД РФ
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