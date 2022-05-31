Премьер Италии предупредил, что новые санкции против РФ продлятся очень долго

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - Санкции, которые ЕС вводит против России, - это не краткосрочные меры, предупредил во вторник премьер Италии Марио Драги.

"Санкции будут действовать долго, очень долго. В этом вопросе не должно быть иллюзий", - приводят его слова римские СМИ.

"Поэтому все торговые маршруты нужно будет менять: на много лет, если не навсегда", - добавил Драги. По его оценке, "максимально сильно санкции против России будут ощущаться этим летом".

В ночь на 31 мая главы государств и правительств стран ЕС согласовали эмбарго на две трети поставляемой из РФ нефти. Глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что шестой пакет санкций, как и ожидалось, подразумевает отключение Сбербанка от SWIFT. Пакет санкций также будет предусматривать запрет на вещание ещё трёх государственных российских каналов.