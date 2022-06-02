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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:52

Постпреды стран ЕС одобрили эмбарго на нефть из РФ

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - Постпреды стран ЕС одобрили шестой пакет санкций против РФ, в него вошли частичное эмбарго на нефть из России, санкции в отношении Сбербанка, сообщает в четверг агентство Bloomberg со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Также отмечается, что патриарх Кирилл не попал в список лиц, в отношении которых вводятся ограничительные меры. Ранее сообщалось о том, что Венгрия настаивает, чтобы он не попал в новый пакет санкций ЕС.

Западные СМИ отмечают, что окончательное утверждение и официальная публикация этих мер ожидаются в пятницу.

Ранее на этой неделе сообщалось, что главы государств и правительств стран ЕС согласились, что "шестой пакет санкций против России будет распространяться на сырую нефть, а также нефтепродукты, поставляемые из России". Исключение сделают для нефти, поставляемой по трубопроводам. На этом исключении, в частности, настаивала Венгрия.

Также председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщала, что была достигнута договоренность об отключении Сбербанка России от SWIFT.

Кроме того, в ЕС заявили, что в новый пакет будут входить санкции против физических лиц и запрет на вещание трех российских государственных средств массовой информации.

ЕС
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