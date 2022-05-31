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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:41

Россиянка погибла на Пхукете после падения с балкона

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - Россиянка скончалась после падения с восьмого этажа жилого дома на Пхукете в Таиланде, полиция выясняет обстоятельства происшествия, сообщает The Phuket News во вторник.

"Полиция курорта Патонг получила сообщение о падении женщины с восьмого этажа жилого комплекса The Emerald Terrace. Стражи правопорядка приехали на место происшествия и обнаружили возле дома тело женщины, она скончалась от смертельной травмы головы", - пишет издание.

Как отмечает портал, погибшей была 35-летняя россиянка, которая проживала на восьмом этаже дома с тремя друзьями. В полиции также сообщили, что компания перед случившимся распивала алкоголь.

"Дело расследуется полицейским участком Патонга на Пхукете и туристической полицией острова. Детали расследования инцидента будут переданы в посольство РФ в Таиланде, чтобы проинформировать родственников об обстоятельствах гибели женщины", - уточняет The Phuket News.

Пхукет Таиланд
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