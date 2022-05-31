Макрон предложил Путину согласовать в ООН резолюцию по вывозу зерна из порта Одессы

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - Президент Франции Эммануэль Макрон во вторник сообщил, что предложил своему российскому коллеге Владимиру Путину вариант, предусматривающий одобрение в ООН резолюции об экспорте украинского зерна из Одессы, сообщает газета Le Figaro.

"Я предложил во время обсуждения, которое у нас было в субботу с канцлером Германии Олафом Шольцем и президентом России Владимиром Путиным, инициировать голосование в ООН по резолюции, чтобы определить четкие рамки этой операции", - приводит издание слова Макрона.

Ранее во вторник глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Запад должен решить, что ему важнее: пиар на теме поставок продовольствия с Украины или конкретные шаги по решению этой проблемы.

"Для этого (прохода судов с зерном из украинских портов - ИФ) необходимо, чтобы украинские представители разминировали прибрежные воды, которые находятся в территориальных водах, в территориальном море Украины и которые были заминированы. Если эта проблема разминирования будет решена, а мы привлекаем уже многие недели внимание волнующихся по этому поводу наших западных коллег, то в открытом море ВМС РФ обеспечат беспрепятственный проход этих судов в море Средиземное и далее к пунктам назначения", - сказал он на пресс-конференции в Манаме.