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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:41

Лавров назвал условия для прохода судов с зерном из Украины в Средиземное море

Он призвал не пиариться на этой теме, а разминировать порты

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - Запад должен решить, что ему важнее: пиар на теме поставок продовольствия с Украины или конкретные шаги по решению этой проблемы, заявил во вторник глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Для этого (прохода судов с зерном из украинских портов - ИФ) необходимо, чтобы украинские представители разминировали прибрежные воды, которые находятся в территориальных водах, в территориальном море Украины и которые были заминированы. Если эта проблема разминирования будет решена, а мы привлекаем уже многие недели внимание волнующихся по этому поводу наших западных коллег, то в открытом море ВМС РФ обеспечат беспрепятственный проход этих судов в море Средиземное и далее к пунктам назначения", - сказал он на пресс-конференции в Манаме.

Лавров отметил, что "российская сторона уже больше месяца предпринимает меры, гарантируя свободный вывоз украинского зерна судами, которые сейчас находятся в запертых украинских портах".

"Поэтому те инициативы, которые сейчас звучат на тему продовольственной безопасности должны решаться с учетом того, что с российской стороны уже давно гарантировано все, что зависит от нас, а вот западные страны, которые создали массу искусственных проблем закрытием своих портов для российских судов, с пресечением логистических и финансовых цепочек, они должны конечно всерьез задуматься, что для них важнее: делать пиар на проблеме продовольственной безопасности или эту проблему решать конкретными шагами. Дело за ними", - сказал Лавров.

Украина Россия МИД РФ Сергей Лавров
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