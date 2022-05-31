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В системе общепита Парижа намерены довести долю вегетарианской пищи до 40%

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - Парижские власти намерены ввести с 2027 года два обязательных вегетарианских обеда в неделю и один альтернативный в три другие дня в общественных столовых французской столицы, сообщила во вторник Le Figaro.

Как объясняют в мэрии, цель в том, чтобы обеспечить 40% вегетарианской пищи в системе общественного питания - в столовых школ, учреждениях социального проживания, ведомственных пунктах питания госслужащих и др.

Речь идет о 1,3 тыс. парижских столовых с 30 млн завтраков, обедов и ужинов в год.

Аргументы авторов этого проекта: уменьшение углеродного следа в городе, большее разнообразие режимов питания и расширение коммерческого маневра, что позволит управляющим столовыми благодаря экономии за счет вегетарианских блюд приобретать для других блюд мясо более высокого качества.

Так, в частности, рассуждает мэр Парижа Анн Идальго. По ее мнению, экономия за счет вегетарианской части питания позволит "покупать французское мясо лучшего качества".

Мэрия также намерена перейти от 53% "биологических продуктов", используемых сегодня в столовых города (при 8% в 2008 году), к 100% в 2027 году. При этом планируется 50% продовольствия для столовых закупать не далее, чем в 250 км от столицы.

Парижские политики от "зеленых" критикуют эти планы, считая их слишком растянутыми, пишет газета. Они требуют введения обязательной вегетарианской кухни уже с 2023 года и предоставления властями "точного графика реализации" проекта.

Франция Париж Анн Идальго
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