РСХБ ждет роста выпуска альтернативных продуктов питания к 2030 году до 200 тысяч тонн

Москва. 11 апреля. INTERFAX.RU - Производство в России продуктов из растительного белка, альтернативных продукции животноводства, к 2030 году достигнет 200 тысяч тонн против 180 тысяч тонн в 2023 году. Такой прогноз сделали эксперты Россельхозбанка.

По их оценке, в 2023 году году примерно 60% рынка альтернативных растительных продуктов пришлось на молоко, 20% - на заменители мяса, 10% - на сыры, 10% - на другие категории продуктов.

"Во второй половине 2020-х годов отечественный рынок растительного белка будет расти на 3-5% ежегодно. Вместе с тем эта продукция остается нишевым сегментом продуктов питания, в ближайшие пять лет потребление альтернативного мяса составит не более 3%, альтернативного молока - 5% от всей мясной и молочной продукции соответственно", - говорится в пресс-релизе.

Основным сырьем для производства альтернативы мясной и молочной продукции является растительный белок, который получают из пшеницы, гороха и сои. По мнению экспертов банка, в ближайшие годы на отечественном рынке наиболее востребован будет именно соевый белок: производящийся из него изолят содержит не менее 90% чистого белка в сухом виде и является здоровой альтернативой мясным продуктам.

Эксперты напоминают, что в 2023 году сбор сои вырос на 14%, до 6,8 млн тонн. Лидерами по производству стали Центральный и Дальневосточный федеральные округа с 3,57 млн и 2 млн тонн соответственно.

По оценкам Россельхозбанка, в ближайшие годы сбор сои будет стабильно расти. Так, уже к началу 2025 года он может превысить 8 млн тонн.

Эксперты также отмечают, что использование зернобобовых культур для производства растительного белка в пищевой промышленности позволит улучшить состояние почвы и повысить урожайность других культур, выращиваемых на этих землях.

Россельхозбанк создан в 2000 году, принадлежит государству.