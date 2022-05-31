В ДНР сообщили о повреждении из-за обстрела газопровода высокого давления в Макеевке

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - Газопровод высокого давления перебит в результате обстрела Макеевки со стороны Вооруженных сил Украины, есть угроза коксохимзаводу, сообщает Совместный центр контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК) Донецкой народной республики.

"Поступила информация о возгорании газопровода высокого давления с угрозой горения теплоэлектроцентрали на Ясиновском коксохимическом заводе в результате обстрела Кировского района Макеевки", - говорится в сообщении, распространённом в вторник пресс-службой СЦКК ДНР.