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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:41

В ДНР сообщили о повреждении из-за обстрела газопровода высокого давления в Макеевке

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - Газопровод высокого давления перебит в результате обстрела Макеевки со стороны Вооруженных сил Украины, есть угроза коксохимзаводу, сообщает Совместный центр контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК) Донецкой народной республики.

"Поступила информация о возгорании газопровода высокого давления с угрозой горения теплоэлектроцентрали на Ясиновском коксохимическом заводе в результате обстрела Кировского района Макеевки", - говорится в сообщении, распространённом в вторник пресс-службой СЦКК ДНР.

ДНР Макеевка Украина
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