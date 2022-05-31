В ЛНР заявили о подрыве цистерны с химикатами на заводе в Северодонецке

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - Посол Луганской народной республики в РФ Родион Мирошник утверждает, что в Северодонецке на заводе "Азот" подорвана цистерна, в которой, предположительно, находилась азотная кислота.

"На химкомбинате "Азот" подорвали ёмкость с химикатами. Предварительно, это азотная кислота", - написал Мирошник во вторник в телеграм-канале.

Он уточнил, что территория завода в настоящее время контролируется украинской стороной.

Накануне военные ЛНР сообщили о начале штурма Северодонецка.