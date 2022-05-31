Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:41

В ЛНР заявили о подрыве цистерны с химикатами на заводе в Северодонецке

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - Посол Луганской народной республики в РФ Родион Мирошник утверждает, что в Северодонецке на заводе "Азот" подорвана цистерна, в которой, предположительно, находилась азотная кислота.

"На химкомбинате "Азот" подорвали ёмкость с химикатами. Предварительно, это азотная кислота", - написал Мирошник во вторник в телеграм-канале.

Он уточнил, что территория завода в настоящее время контролируется украинской стороной.

Накануне военные ЛНР сообщили о начале штурма Северодонецка.

Хроника 24 февраля – 31 мая 2022 годаВоенная операция на Украине
Украина Россия ЛНР Родион Мирошник
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

В Италии заявили, что почти все влиятельные страны ЕС против членства Украины в союзе

ЕС намерен ввести санкции против 80 российских олигархов

ЕС намерен ввести санкции против 80 российских олигархов

Канада ввела санкции против 22 россиян и четырех компаний

На Украине арестовали активы "Татнефти" на $68 млн

Дипломатическое противостояние

Россия вышлет сотрудника посольства Черногории в Москве

Россия вышлет сотрудника посольства Черногории в Москве

СМИ узнали о поэтапном вступлении в силу запрета ЕС на импорт нефти РФ

СМИ узнали о поэтапном вступлении в силу запрета ЕС на импорт нефти РФ

Порт Мариуполя могут задействовать для поставок зерна в РФ

Порт Мариуполя могут задействовать для поставок зерна в РФ

ЕС разрешил Болгарии продолжить закупки нефти из РФ до конца 2024 года

ЕС разрешил Болгарии продолжить закупки нефти из РФ до конца 2024 года
Военная операция на Украине

На "Азовстали" обнаружен фургон с погибшими украинскими военными