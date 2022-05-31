Экс-президент Молдавии Додон потребовал отзыва прокуроров по его делу

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - Экс-президент Молдавии Игорь Додон заявил, что не доверяет прокурорам, ведущим уголовное дело в отношении него. Он требует их отзыва и замену на тех, кто будет политически независим.

"У меня нет доверия к прокурорам, ведущим это дело. Во-первых, потому что они исполняют политический заказ и преследуют очернение моего имиджа, иначе они бы не манипулировали данными, не допустили бы утечки улик в прессу прямо во время обысков и не интерпретировали бы столь злонамеренно наличие авиабилетов, купленных мной задолго до инициирования уголовного дела", - заявил Додон журналистам во вторник после заседания Апелляционной палаты Кишинева, которая оставила в силе решение суда первой инстанции о домашнем аресте экс-президента на 30 суток.

"Кроме того, у прокуроров нет даже законного опыта, чтобы быть антикоррупционными прокурорами (у них стаж три года вместо прописанных в законе четырех), не говоря уже об отсутствии профессиональной подготовки для ведения таких резонансных дел", - добавил он.

Додон подчеркнул, что адвокаты уже зафиксировали ряд грубых ошибок в процессе расследования.

"Поэтому я требовал и продолжаю требовать отзыва прокуроров и их замены неподкупными, политически независимыми людьми, с солидным профессиональным опытом", - отметил экс-президент.

Он также подчеркнул, что не признает своей вины.

"Я не признаю себя виновным, не признаю обвинения прокуроров и расцениваю данное дело как заказное. Повторюсь: это - политическая расправа со стороны правящего режима и, в особенности, со стороны моего главного политического оппонента на президентских выборах, госпожи Майи Санду, которая захватила все государственные учреждения в стране и юстицию. Дело против меня - её многолетний план мести", - сказал Додон.

"Присутствует в этом и геополитический фактор, потому власти ведут переговоры с НАТО о вооружении Молдавии. Понимая, что лидер оппозиции может быть против этого, меня всеми путями пытаются заблокировать", - сказал он.

Кроме того, он считает, что его арестовали именно сейчас, потому что в стране складывается драматическая ситуация в социальной и экономической сфере.

"Потому что Молдавия оказалась на краю бедности, а власть хочет устранить любую опасность со стороны оппозиции или возмущённых граждан", - отметил он.

Додон также сообщил, что прокуроры запретили ему видеться с мамой, призвал "не трогать близких".

Апелляционная палата Кишинева во вторник рассмотрела запрос адвокатов, которые требовали отмены меры пресечения в виде домашнего ареста, а также прокуроров, которые добиваются ареста Додона на 30 суток в следственном изоляторе. В результате, судебная инстанция отклонила все запросы, оставив в силе решение суда первой инстанции от 26 мая, которая приняла решение о домашнем аресте Додона на 30 суток.

В минувший четверг суд отклонил запрос прокуроров об аресте Додона и направлении его в следственный изолятор, отправив его на 30 суток под домашний арест. Додону предъявили обвинение по четырем статьям Уголовного кодекса: "Пассивная коррупция", "Получение финансирования политической партией от преступной организации", "Незаконное обогащение" и "Государственная измена".