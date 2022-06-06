Партия Додона инициирует отставку правительства Молдавии

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - В Молдавии Партия социалистов (ПСРМ), лидером которой является экс-президент страны Игорь Додон, поручила своей парламентской фракции инициировать отставку правительства. Это решение Республиканского совета ПСРМ опубликовано на сайте партии.

Фракции нужно предложить проект соответствующей резолюции, рассмотрение которого должны инициировать не менее четверти депутатов парламента (26 из 101). У Блока коммунистов и социалистов - 32 мандата, а у партии PAS - 63. Чтобы резолюция об отставке правительства вступила в силу, за нее должны проголосовать не менее 51 депутата.

"Совет партии констатирует провал партии "Действие и солидарность" (PAS) и правительства в экономике, сельском хозяйстве, инфраструктуре, образовании и медицине, социальной политике. Не существует ни одной сферы, где временщики от PAS продемонстрировали бы хоть сколько-нибудь значимые результаты", - считают социалисты.

Они убеждены, что действия властей страны ведут к установлению диктатуры, подчинению страны иностранным государствам, а также к возможному вовлечению нейтральной Молдавии в военные конфликты.

Партия также возмущена уголовным делом, которое возбуждено против Додона, ее почетного председателя, и следственными действиями в офисе ПСРМ. В совете заявили, что за "противоправными действиями в отношении Игоря Додона стоит президент Майя Санду".

"Додон должен быть освобожден и реабилитирован, а виновные в организации заказных дел - привлечены к ответственности", - говорится в заявлении.

Додон с 26 мая находится под домашним арестом. Ему вменяют финансирование политической партии преступной организацией, измену родине и незаконное обогащение.