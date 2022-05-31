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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:41

Премьер Испании призвал к дипломатии для урегулирования конфликта на Украине

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - Премьер Испании Педро Санчес призвал сочетать жесткие меры в отношении России с дипломатией, пишет во вторник итальянская газета "Соле 24 оре".

"Мы должны жестко реагировать, но при этом - оставлять возможность для дипломатии, так как она позволит положить конец агрессии", - заявил он, говоря о России после завершения саммита лидеров стран ЕС в Брюсселе.

При этом Санчес призвал оставлять санкции против РФ в силе до тех пор, пока российские войска находятся на Украине.

"Однако ЕС не должен отказываться от дипломатии. Другие страны смотрят на эту проблему иначе и хотят еще более твердых действий. Однако все войны заканчиваются, когда удается найти дипломатическое решение", - добавил премьер.

Испания Педро Санчес
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