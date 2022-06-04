CNN заявил об обсуждении Западом способов урегулирования на Украине без участия Киева

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Официальные американские представители в последние недели с коллегами из Великобритании и ЕС обсуждают пути урегулирования украинского кризиса путем переговоров, сообщает телеканал CNN со ссылкой на информированные источники.

По их данным, одной из тем дискуссий является рамочная программа из четырех пунктов, предложенная Италией в конце прошлого месяца. Она предполагает, что Украина обязуется соблюдать нейтралитет по отношению к НАТО в обмен на некоторые гарантии безопасности, а также переговоры между Украиной и Россией о будущем Крыма и Донбасса.

"Украина напрямую не участвует в этих дискуссиях, несмотря на обязательство США "ничего не говорить об Украине без Украины", - отмечается в сообщении.

В самих Штатах по отношению к итальянскому плану нет единства, пишет CNN. Так, постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд заявила журналистам на этой неделе, что итальянская программа является "одной из тех инициатив, которые мы, безусловно, хотели бы видеть в качестве способа завершения этой войны". Однако два американских источника сообщили телеканалу, что на самом деле США против итальянского предложения.

"В любом случае, официальные лица США и Запада сообщают CNN, что растет беспокойство по поводу того, что, если русские и украинцы не вернутся за стол переговоров и не заключат сделку, война затянется - возможно, на годы", - говорится в сообщении.

Высокопоставленные западные чиновники, включая президента США Джо Байдена, вновь подчеркивают, что даже с передовым западным вооружением перспективы Украины на мир в конечном итоге будут зависеть от дипломатии.

В то же время, "администрация Байдена по-прежнему не видит реальной перспективы для каких-либо дипломатических прорывов или прекращения огня в ближайшее время", сообщает CNN, добавляя, что особого стремления к переговорам не демонстрируют ни Киев, ни Москва.

На данный момент стремление США "обескровить Россию" заходит в тупик, заявили телеканалу несколько военных чиновников. По их мнению, чем дольше продлится конфликт, тем с более значительными издержками столкнется Запад, большой проблемой станет "поиск без того нестабильным европейским альянса устойчивой замены российским нефти и газу", а для Байдена - снабжение Украины, считает телеканал.