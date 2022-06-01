Минобороны РФ сообщило об уничтожении самолета Су-25 и вертолета Ми-8 ВСУ

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Российские военные сообщили, что средствами противовоздушной обороны за сутки сбиты один самолет Су-25 украинских сил в районе Сергеевки ДНР и вертолет Ми-8 - в районе Харькова.

Как сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков в среду, также сбито семь украинских беспилотных летательных аппаратов и две ракеты реактивной системы залпового огня "Смерч" над несколькими районами.

Российские ракетчики в ходе спецоперации на Украине уничтожили батарею гаубиц американского производства.

"Ракетными войсками и артиллерией поражены 128 пунктов управления, 169 огневых позиций артиллерийских и минометных батарей, а также 623 района сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ", - сказал на брифинге в среду Конашенков.

По его словам, уничтожено до 200 человек живой силы противника, а также 24 единицы вооружения и военной техники, в том числе батарея 155-мм гаубиц М777, 203-мм орудие 2С7 "Пион", боевая машина БМ-21 реактивной системы залпового огня "Град" и два склада боеприпасов.

Он также сообщил, что высокоточными ракетами воздушного базирования ВКС России поражены пять пунктов управления, а также 29 районов сосредоточения живой силы и военной техники Вооруженных сил Украины.

"Кроме того, оперативно-тактической, армейской и беспилотной авиацией за сутки поражен 61 район сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ", - сказал Конашенков.

В результате ударов авиации уничтожено более 140 человек живой силы противника, девять танков и боевых машин пехоты, батарея реактивных систем залпового огня БМ-21 "Град". А также шесть артиллерийских орудий и минометов, 13 автомобилей ВСУ различного предназначения и один зенитный ракетный комплекс "ОСА-АКМ", сообщил официальный представитель российского военного ведомства.

"Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 185 самолетов, 129 вертолетов, 1077 беспилотных летательных аппаратов, 326 зенитных ракетных комплексов, 3363 танка и других боевых бронированных машин, 457 установок реактивных систем залпового огня, 1744 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 3329 единиц специальной военной автомобильной техники", - сообщил Конашенков.