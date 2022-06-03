Военные РФ сообщили об уничтожении украинских танков, БМП и РСЗО "Град"

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Российская авиация за прошедшие сутки уничтожила 13 украинских танков и БМП, зенитный ракетный комплекс "Оса-АКМ" и две установки РСЗО "Град", сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

"Уничтожены 13 украинских танков и боевых машин пехоты, зенитный ракетный комплекс "Оса-АКМ" в районе Бахмут, две минометных батареи, две установки реактивных систем залпового огня "Град", - сообщил Конашенков на брифинге в пятницу.

По его словам, всего в результате ударов авиации уничтожено более 360 украинских военных, 49 единиц вооружения и военной техники, в том числе радиолокационная станция обнаружения и контроля воздушного пространства в Славянске Донецкой народной республики.

Конашенков сообщил, что, в том числе уничтожены восемь артиллерийских орудий, 26 специальных автомобилей, а также четыре склада ракетно-артиллерийского вооружения в районах населенных пунктов Соледар, Дзержинск, Яковлевка и Бахмут.

"За сутки высокоточными ракетами воздушного базирования ВКС России поражен 21 район сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ. Кроме того, оперативно-тактической, армейской и беспилотной авиацией поражены 37 районов сосредоточения живой силы и украинской военной техники", - заявил он.

Конашенков также сообщил, что в Николаевской области российскими ракетными войсками и артиллерией уничтожен пункт управления беспилотниками Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Всего же ракетчиками и артиллеристами за сутки поражено 26 пунктов управления, 122 артиллерийских и минометных батарей ВСУ на огневых позициях, 537 районов сосредоточения живой силы и военной техники, а также пять складов боеприпасов, заявил Конашенков.

"Также перехвачены три реактивных снаряда системы залпового огня "Ураган" над населенными пунктами Петрополье, Каменка Харьковской области и Новоселовка Вторая Донецкой народной республики", - сказал официальный представитель Минобороны РФ.

Он заявил, что всего с начала проведения операции на Украине уничтожено 186 самолетов, 129 вертолетов, 1087 беспилотников, 328 зенитных ракетных комплексов, 3386 танков и других бронемашин, 462 установки реактивных систем залпового огня, 1760 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 3376 специальных автомобилей.

24 февраля Россия начала специальную военную операцию на Украине.

В ответ многие страны ввели против России санкции. Ряд стран поставляет армии Украины вооружение.