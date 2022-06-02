Нацбанк Украины неожиданно повысил учетную ставку с 10% до 25%

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - Национальный банк Украины (НБУ) отказался от принятого в начале российской военной операции решения зафиксировать учетную ставку и повысил ее сразу с 10% до 25% годовых, что превзошло ожидания участников рынка.

"Целью этого шага вместе с другими мерами является защита гривневых доходов и сбережений граждан, увеличение привлекательности гривневых активов, снижение давления на валютном рынке и, в результате, усиление возможности Нацбанка обеспечивать курсовую стабильность и сдерживать инфляционные процессы во время войны", - говорится в пресс-релизе регулятора.

Незначительное повышение ключевой ставки, по оценкам Национального банка, не оказало бы значительного влияния на финансово-экономическую систему из-за ограниченной действенности механизма монетарной трансмиссии во время военной операции в стране. Кроме того, это сформировало бы ожидания дальнейших повышений учетной ставки и соответственно выжидательную позицию вкладчиков и незначительный интерес к гривневым активам.

Помимо этого, для оживления интереса к гривневым активам, их доходности должны превышать ожидаемые показатели инфляции, считает НБУ.

Пресс-служба НБУ утверждает, что сохранение ставки на уровне 10% было оправдано в условиях значительного "психологического шока", вызванного военной операцией, однако постепенная адаптация экономики Украины и замещение "психологического шока" экономической логикой принятия решений бизнесом и населением требуют изменения подходов к монетарной политике.

"В настоящее время в отсутствие надлежащего вознаграждения за содержание гривневых активов усилились угрозы долларизации экономики и соответствующей потери ресурса финансовой системой", - говорится в сообщении.

Несмотря на все еще достаточный уровень международных резервов Украины благодаря поступлениям от международных партнеров, усилились риски для макрофинансовой стабильности в среднесрочной перспективе и в отсутствие существенного повышения доходности гривневых активов продолжится быстрое истощение международных резервов и накопление дисбалансов в экономике.

Национальный банк ожидает, что правительство и банки адекватно отреагируют на изменение учетной ставки соответствующим повышением ставок по ОВГЗ и депозитам.

НБУ также вдвое расширил коридор процентных ставок по инструментам постоянного доступа - до "учетная ставка плюс-минус 2 п.п.".

"Национальный банк решил расширить коридор процентных ставок по монетарным операциям с банками с тем, чтобы создать дополнительное пространство для оживления межбанковского рынка", - отмечается в сообщении центробанка.

С учетом повышения учетной ставки с 10% до 25%, ставка по депозитным сертификатам увеличится с 9% до 23%, а по рефинансированию - с 11% до 27%.

Как сообщалось, Нацбанк решил вдвое сузить коридор ставок по монетарным операциям с банками до "учетная плюс-минус 1 п.п." в июне 2020 года. Тогда с учетом снижения учетной ставки с 8% до 6% ставка по кредитам рефинансирования опустилась до 7%, а по депозитным сертификатам - до 5%.

В настоящее время Минфин размещает облигации внутреннего госзайма на рынке в зависимости от сроков заимствования по ставкам от 9,5% до 11,5% годовых.