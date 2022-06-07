Эксперт допустил закрытие на Украине 20 банков из-за резкого повышения учетной ставки

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - Повышение Национальным банком Украины (НБУ) учетной ставки на 15 п.п. – до 25% приведет к закрытию более 20 банков и навредит финансовой стабильности Украины.

Такое мнение высказал президент Ассоциации украинских банков (АУБ) Андрей Дубас в письме к главе НБУ Кириллу Шевченко.

Согласно тексту письма, АУБ призвала Нацбанк сохранить ставки по долгосрочным кредитам рефинансирования по состоянию на 1 июня (до повышения учетной ставки - ИФ) на период военного положения и три месяца после.

Ассоциация также предложила НБУ перенести срок предоставления ответа банкам относительно согласия или не согласия на новые условия по кредитам рефинансирования до 10 июня, так как банкам необходимо детально проработать все риски и угрозы.

По предварительным расчетам, более 50% заемщиков прекратят обслуживать кредиты, в случае повышения процентной ставки. Уже сейчас много клиентов обращается в банки с просьбой о проведении реструктуризации, что означает автоматическое ухудшение структуры активов банков.

"Потребительские кредиты и кредиты бизнеса имеют фиксированную процентную ставку, которая должна оставаться неизменной, а это означает огромные убытки (из-за - ИФ) отрицательной процентной маржи. Ситуация, когда большие розничноторговые сети уже берут кредиты под 30% для предварительной оплаты не является исключением", - говорится в письме.

Помимо этого, АУБ призвала регулятора разрешить досрочное погашение банками кредитов рефинансирования.

Как сообщалось ранее, НБУ 2 июня отказался от принятого в начале российской военной операции решения зафиксировать учетную ставку и повысил ее сразу с 10% до 25% годовых, что превзошло ожидания участников рынка. Целью этого шага вместе с другими мерами является защита гривневых доходов и сбережений граждан, увеличение привлекательности гривневых активов, снижение давления на валютном рынке и, в результате, усиление возможности Нацбанка обеспечивать курсовую стабильность и сдерживать инфляционные процессы, отмечал регулятор.

НБУ также вдвое расширил коридор процентных ставок по инструментам постоянного доступа – до "учетная ставка плюс-минус 2 п.п.". С учетом резкого повышения учетной ставки, ставка по депозитным сертификатам возросла с 9% до 23%, а по рефинансированию – с 11% до 27%.

На 1 марта 2022 года на Украине действовали 69 банков.