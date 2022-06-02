Задержан министр здравоохранения Киргизии

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - Министр здравоохранения Киргизии Алымкадыр Бейшеналиев задержан Генеральной прокуратурой страны, сообщают в четверг местные СМИ.

В социальных сетях распространилось видео, на котором Бейшеналиев идет в сопровождении сотрудников спецназа. Причины задержания не сообщаются.

Генеральная прокуратура Киргизии и Госкомитет национальной безопасности страны на данный момент не комментируют ситуацию. Минздрав республики также не располагает информацией по этому вопросу.

Бейшеналиев возглавляет Минздрав Киргизии с 2020 года.