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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:52

Задержан министр здравоохранения Киргизии

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - Министр здравоохранения Киргизии Алымкадыр Бейшеналиев задержан Генеральной прокуратурой страны, сообщают в четверг местные СМИ.

В социальных сетях распространилось видео, на котором Бейшеналиев идет в сопровождении сотрудников спецназа. Причины задержания не сообщаются.

Генеральная прокуратура Киргизии и Госкомитет национальной безопасности страны на данный момент не комментируют ситуацию. Минздрав республики также не располагает информацией по этому вопросу.

Бейшеналиев возглавляет Минздрав Киргизии с 2020 года.

Киргизия Алымкадыр Бейшеналиев
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