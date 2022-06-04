Суд арестовал до 2 июля задержанного ранее министра здравоохранения Киргизии

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Министр здравоохранения Киргизии Алымкадыр Бейшеналиев арестован на месяц, сообщили "Интерфаксу" в субботу в пресс-службе Октябрьского районного суда Бишкека.

"Решением Октябрьского районного суда Бишкека в отношении Алымкадыра Бейшеналиева избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на один месяц", - сообщил представитель суда.

По его словам, Бейшеналиев будет содержаться в следственном изоляторе комитета национальной безопасности Киргизии до 2 июля.

Накануне президент Киргизии Садыр Жапаров образовал комиссию для изучения обстоятельств задержания Бейшеналиева по подозрению в коррупции при закупке вакцин от COVID-19. Бейшеналиев был временно отстранен от занимаемой должности. На время следствия отстранен и генпрокурор Киргизии Курманкул Зулушев из-за личных взаимоотношений с Бейшеналиевым.

Бейшеналиева задержали 2 июня. По сведениям прокуратуры, по его поручению в апреле-сентябре 2021 года у иностранных частных компаний было без оснований закуплено 2 млн 460 тыс. доз вакцин от COVID-19 на 1,5 млрд сомов ($19 млн). Средства были переведены в офшорную зону. В отношении Бейшеналиева возбуждено семь уголовных дел - одно по статье о коррупции, два - о вымогательстве, четыре - о злоупотреблении служебным положением и заключении заведомо невыгодного договора.

Алымкадыр Бейшеналиев стал министром здравоохранения Киргизии в 2020 году.