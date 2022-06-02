SpaceX может получить пять дополнительных миссий по доставке астронавтов к МКС

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - НАСА планирует добавить пять дополнительных миссий в контракт по транспортировке астронавтов к Международной космической станции (МКС) на космических кораблях компании SpaceX, следует из данных агентства о перспективных контрактах.

"Учитывая технические трудности и отставания по графику, возникшие у Boeing, количество миссий, ранее отведенных Boeing и SpaceX, прогнозы NASA о том, когда альтернативные системы транспортировки экипажей станут доступными, а также технические трудности, связанные с поддержкой инициативы осуществления полетов экипажей к МКС каждые шесть месяцев, необходимо добавить пять дополнительных пост-сертификационных миссий SpaceX", - говорится в извещении.

Согласно данным американского космического агентства, полеты нужны для обеспечения беспрерывного присутствия экипажей астронавтов НАСА на МКС, которую оно планирует использовать до 2030 года, а также для выполнения своих обязательств по соглашениям с международными партнерами.

Полеты также смогут заменить других поставщиков услуг по транспортировке астронавтов на станцию, если у тех возникнут какие-либо трудности, которые не позволят им выполнить свои обязательства.

В 2014 году НАСА заключило контракты с Boeing и SpaceX на транспортировку экипажей на международную станцию в рамках программы коммерческой транспортировки экипажей к МКС.

В феврале этого года НАСА добавило в контракт SpaceX три дополнительные миссии, так как другой космический корабль, на котором планируется доставлять астронавтов на МКС – CST-100 Starliner корпорации Boeing, не смог завершить процесс сертификации из-за аварии в ходе испытательного полета.