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Грузовой корабль Cargo Dragon отправится к МКС не раньше 28 июня

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - Грузовой космический корабль компании SpaceX Cargo Dragon отправится к Международной космической станции (МКС) не ранее 28 июня из-за ранее выявленных проблем в двигательной системе, сообщило Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

"NASA и SpaceX теперь планируют запуск грузового космического корабля Cargo Dragon в рамках миссии CRS-25 к Международной космической станции на дату не ранее 28 июня", - говорится в сообщении на сайте NASA.

Во вторник специалисты NASA и SpaceX приняли решение отменить запуск "грузовика" к станции. Пуск корабля с научными экспериментами, припасами и оборудованием для действующего экипажа планировали осуществить 10 июня.

Причиной, по данным американского космического ведомства, стала повышенная концентрация паров монометилгидразина в изолированной области системы двигателей малой тяги Draco, обнаруженная во время загрузки топлива в баки космического корабля.

Обнаружив проблему, инженеры приняли решение выгрузить топливо и окислитель, чтобы проинспектировать область и определить причину высокой концентрации в ней химического вещества.

Запуск корабля планируется осуществить с помощью тяжелой ракеты-носителя Falcon 9 компании SpaceX с пускового комплекса 39А космического центра имени Кеннеди в штате Флорида.

С октября 2012 года по август 2021 года компания SpaceX осуществила 24 пуска грузовых кораблей Cargo Dragon к МКС. Один из них (в 2015 году) окончился неудачей из-за аварии ракеты-носителя Falcon 9.

Cargo Dragon является единственным космическим кораблем по снабжению МКС, который способен возвращать грузы на Землю, приводняясь в Атлантике.

В настоящее время на МКС продолжают работу российские космонавты Олег Артемьев, Сергей Корсаков и Денис Матвеев, а также прибывшие 28 апреля на корабле Crew Dragon-4 астронавты NASA Челл Линдгрен, Роберт Хайнс, Джессика Уоткинс и астронавт ESA, итальянка Саманта Кристофоретти.

SpaceX Cargo Dragon NASA
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