Киргизские и таджикские пограничники вступили в перестрелку

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Между пограничниками Киргизии и Таджикистана в пятницу произошла перестрелка, таджикская сторона применила минометы. Об этом сообщила пресс-служба киргизской пограничной службы.

"В ходе несения службы в местности Булак-Башы Баткенского района Баткенской области пограничный наряд Киргизии обнаружил пограничников Таджикистана, которые незаконно пересекли условную линию границы и прошли на киргизскую территорию. Игнорируя законные требования покинуть территорию Киргизии, таджикские пограничники открыли огонь по киргизским военнослужащим. Между пограничными нарядами двух стран завязалась перестрелка, в ходе которой таджикская сторона применила минометы", - говорится в сообщении.

По предварительным данным, раненых и пострадавших с киргизской стороны нет, заявили в ведомстве.

В целях стабилизации обстановки на место инцидента выехал начальник управления Пограничной службы Киргизии по Баткенской области и командир Баткенского пограничного отряда.

"Несмотря на проведенные сегодня телефонные переговоры и достигнутые договоренности о прекращении огня между директором Пограничной службы Киргизии и командующим Пограничными войсками ГКНБ Таджикистана, таджикская сторона не прекращает огонь", - отметили в пресс-службе.

По состоянию на 13:00 (10:00 по Москве) перестрелка продолжается.

"Пограничная служба Киргизии принимает все меры по недопущению эскалации обстановки и призывает таджикских коллег немедленно прекратить ведение боевого огня по кыргызским позициям. В противном случае ведомство оставляет за собой право на применение ответно-встречных мер", - заявили в киргизской Погранслужбе.