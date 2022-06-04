МИД Таджикистана назвал действия киргизской стороны на границе провокацией

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - МИД Таджикистана выступил с заявлением, в котором обвинил киргизских военных в провоцировании конфликта на границе в минувшую пятницу.

В заявлении, опубликованном вечером в субботу на сайте МИД Таджикистана, отмечается, что причиной вооруженного инцидента стало игнорирование киргизскими военнослужащими "законных требований таджикских пограничников покинуть территорию Таджикистана".

В документе сказано, что киргизские военные в ответ на требования представителей Таджикистана заняли огневые позиции и первыми открыли огонь.

В заявлении говорится, что в результате вынужденного применения таджикскими пограничниками ответного огня стрелковым оружием, военнослужащие Киргизии применили групповое оружие и минометы.

МИД подчеркивает, что применение киргизской стороной подразделений силовых структур Киргизии, не входящих в штатный состав Пограничной службы страны, является "недопустимым шагом, ведущим к резкой эскалации ситуации на линии государственной границы".

"Данное обстоятельство идет вразрез с достигнутыми 12 марта и 13 апреля 2022 года договоренностями между пограничными ведомствами Сторон", - отмечается в документе.

В пятницу в местности Булак-Башы Баткенского района Баткенской области Киргизии на неописанном участке госграницы между пограничниками Киргизии и Таджикистана произошла перестрелка, в ходе которой таджикская сторона применила минометы. С киргизской стороны ранения получили двое военнослужащих.

По данным Баткенской обладминистрации, перестрелка произошла в труднодоступной горной местности, примерно в 100 км от областного центра.

На киргизско-таджикской государственной границе периодически вспыхивают конфликты, вплоть до применения оружия, из-за спорных территорий.

16 апреля президент Киргизии Садыр Жапаров сообщил, что из 972 км общей границы с Таджикистаном согласованы 664 км.