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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:03

Один киргизский военный ранен в ходе перестрелки на границе с Таджикистаном

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - В ходе перестрелки на киргизско-таджикской границе ранен военнослужащий Киргизии, сообщили в пятницу погранслужба Госкомитета национальной безопасности страны.

"По состоянию на 15:00 (12:00 по московскому времени) перестрелка в местности Булак-Башы Баткенского района Баткенской области прекращена. В ходе перестрелки ранение получил один военнослужащий, которому оказана необходимая медицинская помощь", - сообщили в погранслужбе.

По ее данным, несмотря на тот факт, что в 14:07 пограничные подразделения сторон получили команду о прекращении огня, таджикская сторона продолжила обстрел позиций киргизской стороны до 14:15.

В настоящее время на месте перестрелки находятся пограничные представители Киргизии и Таджикистана. Стороны проводят переговоры по выяснению подробностей произошедшего инцидента.

По данным киргизской стороны, в пятницу в местности Булак-Башы Баткенского района Баткенской области Киргизии на неописанном участке госграницы между пограничниками Киргизии и Таджикистана произошла перестрелка, в ходе которой таджикская сторона применила минометы.

По данным Баткенской обладминистрации, перестрелка произошла в труднодоступной горной местности, примерно в 100 км от областного центра.

Пограничная служба Киргизии призвала таджикскую сторону немедленно прекратить ведение боевого огня по киргизским позициям, в противном случае намерена применить ответно-встречные меры.

В Баткенской областной администрации сообщили агентству, что эвакуация граждан, проживающих рядом с местом инцидента, пока не проводится.

На киргизско-таджикской государственной границе периодически вспыхивают конфликты, вплоть до применения оружия, из-за спорных территорий.

16 апреля президент Киргизии Садыр Жапаров сообщил, что из 972 км общей границы с Таджикистаном согласованы 664 км.

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