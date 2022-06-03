Маск счел необходимым сократить штат Tesla на 10% на фоне "плохих предчувствий"

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Американскому производителю электромобилей Tesla Inc необходимо сократить штат сотрудников на 10%, считает ее глава Илон Маск.

В сообщении, распространенном внутри компании и оказавшемся в распоряжении Reuters, говорится о "крайне плохих предчувствиях" Маска в отношении ситуации в экономике.

Как отмечает агентство Bloomberg, число сотрудников Tesla по всему миру составляет 99,29 тыс. Таким образом, при сокращении 10% штата рабочие места потеряют около 10 тыс. человек.

Ранее на этой неделе американские СМИ сообщали, что Маск призвал сотрудников Tesla возвращаться в офис. В обращении Маска к сотрудникам, на которое они ссылались, говорилось о необходимости проводить в офисе не менее 40 часов в неделю.

Сотрудники, которые не хотят возвращаться в офис, могут искать себе работу в любом другом месте, написал Маск в твиттере.

Акции Tesla теряют в цене около 3% в ходе предварительных торгов в пятницу. С начала текущего года их стоимость снизилась на 27%.