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Tesla отменила онлайн-мероприятия по содействию трудоустройству в Китае

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Производитель электромобилей Tesla Inc. отменил три онлайн-мероприятия по содействию трудоустройству в Китае в июне после того, как глава компании Илон Маск заявил о необходимости сокращать рабочие места. Об этом пишет The Wall Street Journal.

Ранее Tesla планировала провести онлайн-мероприятия 16, 26 и 30 июня, в рамках которого открыла несколько позиций, включая специалистов по продажам и поставкам и сотрудников в отдел НИОКР. Однако зарегистрированные участники на этой неделе получили уведомления через WeChat об отмене мероприятий, сообщает издание, ознакомившееся с одним из таких уведомлений.

Причина отмены в уведомлении не была указана.

В сообщении, распространенном внутри компании на прошлой неделе, Маск заявил, что планируется увольнение 10% сотрудников и что штат Tesla оказался "раздутым" в некоторых подразделениях. Он добавил также, что сокращения не затронут работников на сборке автомобилей и аккумуляторов или установщиков солнечных панелей. Однако Маск не упомянул, коснутся ли увольнения сотрудников в Китае.

В последнее время Tesla все больше полагается на свой завод в Шанхае, на который пришлось более половины поставок электрокаров компании в мире в первом квартале 2022 года, по расчетам китайской China Passenger Car Association и квартальным отчетам автопроизводителя.

Однако новая вспышка коронавируса и локдауны в Шанхае в начале второго квартала стали причиной замедления темпов производства до 10 тысяч машин и продаж до 1512 машины в апреле, что на 94% меньше прошлогоднего показателя. Тем не менее производство восстановилось в мае с возобновлением работы завода и составило 33,5 тысячи машин. Около 70% выпущенных автомобилей были экспортированы в другие страны, включая Австралию, Японию и государства Европы.

Tesla США Китай Иолн Маск Шанхай
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