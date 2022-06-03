В МИД отметили готовность России поставлять зерно после отмены санкций

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Россия готова поставлять зерно всем нуждающимся странам, но для этого Запад должен отменить санкции, затрагивающие подобные поставки, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Россия готова поставлять свое зерно всем нуждающимся странам. Если США и страны ЕС действительно хотят решить проблему мирового голода, о которой они столько говорят, они должны отменить соответствующие рестрикции и тогда все нуждающиеся смогут это зерно получить", - сказала Захарова на брифинге в пятницу.

"В случае разминирования акватории (черноморских портов - ИФ) будем готовы обеспечить безопасный вывоз зерна, в том числе, сопровождать транспортирующие суда до международных вод Черного моря", - подчеркнула она.

По словам Захаровой, поставкам зерна препятствуют введенные Западом ограничения на заход иностранных судов в российские порты, обслуживание российских судов в иностранных портах, а также барьеры в сфере страхования и банковских транзакций.