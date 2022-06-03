Путин разъяснит главе Африканского союза ситуацию с поставками зерна

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин в пятницу даст объяснения своего видения ситуации вокруг украинского зерна в ходе встречи с председателем Африканского союза, президентом Сенегала Маки Саллом.

Отвечая на вопрос журналистов, будет ли тема поставок украинского и российского зерна на рынки затронута в ходе встречи с лидером Африканского союза, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал: "С высокой долей вероятности могу предположить, что президент даст исчерпывающие объяснения своего видения ситуации с украинским зерном. Он расскажет нашим африканским гостям и друзьям ситуацию де-факто, реальное положение дел".

По словам Пескова, "президент еще раз объяснит, что там происходит, кто заминировал порты, что необходимо, чтобы пошло зерно, что никто не блокирует эти порты, по крайней мере, со стороны России".

"Все эти разъяснения вся эта информация сегодня будет президентом доведена до сведения африканских гостей", - добавил представитель Кремля.