Ракета "Союз" с грузовиком "Прогресс МС-20" стартовала к МКС

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Ракета "Союз-2.1а" с космическим кораблем "Прогресс МС-20" стартовала к Международной космической станции (МКС) с космодрома "Байконур", следует из трансляции "Роскосмоса".

Ракета стартовала штатно в 12:32 по Москве с площадки №31. Полет транспортного грузового корабля "Прогресс МС-20" к МКС продлится три с половиной часа, стыковка к служебному модулю "Звезда" запланирована на 16:02 по московскому времени.

По данным госкорпорации, корабль пробудет на орбите примерно 256 суток.

Сообщалось, что корабль должен доставить на МКС 599 кг топлива дозаправки, 420 л воды в баках системы "Родник", 40 кг сжатого азота в баллонах, а также около 1 458 кг различного оборудования и материалов в грузовом отсеке, включая бортовую ресурсную аппаратуру российского сегмента МКС, инструменты и приспособления для внекорабельной деятельности, кабельные укладки и комплекты датчиков, средства медицинского контроля и санитарно-гигиенического обеспечения, предметы одежды, стандартные рационы питания и свежие продукты для членов экипажа 67-й основной экспедиции.