Грузовой корабль "Прогресс МС-20" успешно пристыковался к МКС

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Транспортный грузовой корабль "Прогресс МС-20", стартовавший ранее в пятницу с космодрома Байконур, пристыковался к Международной космической станции (МКС), следует из трансляции "Роскосмоса".

Стыковка к служебному модулю "Звезда" российского сегмента МКС состоялась в 16:01 по московскому времени.

Ранее в пятницу ракета-носитель "Союз-2.1а" с космическим грузовиком "Прогресс МС-20" штатно стартовала в 12:32 по Москве с площадки №31 космодрома Байконур.

По данным госкорпорации, корабль пробудет на орбите примерно 256 суток.

Корабль доставил на МКС 599 кг топлива дозаправки, 420 л воды в баках системы "Родник", 40 кг сжатого азота в баллонах, а также около 1 458 кг различного оборудования и материалов в грузовом отсеке, включая бортовую ресурсную аппаратуру российского сегмента МКС, инструменты и приспособления для внекорабельной деятельности, кабельные укладки и комплекты датчиков, средства медицинского контроля и санитарно-гигиенического обеспечения, предметы одежды, стандартные рационы питания и свежие продукты для членов экипажа 67-й основной экспедиции.