В Еврокомиссии назвали императивом ЕС отказ от энергоносителей из России

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Еврокомиссия (ЕК) приветствовала утверждение Советом ЕС шестого пакета санкций против РФ, подчеркнув продолжение европейского курса на сокращение зависимости Евросоюза от российских энергоносителей.

"Помимо санкций, ЕС ясно дал понять, что сокращение нашей зависимости от импорта энергоносителей из России является настоятельным императивом", - говорится в коммюнике ЕК, опубликованном в пятницу в Брюсселе.

По оценке Еврокомиссии, "санкции являются одним из наиболее заметных, прямых и мощных ответов ЕС" на события на Украине. В заявлении ЕК обращается внимание на то, что "этот пакет также вводит дополнительные санкции против Белоруссии, учитывая ее причастность" к действиям России на Украине.

"Вместе с предыдущими пятью пакетами принятые сегодня санкции являются беспрецедентными и призваны еще больше усилить экономическое давление на Россию и подорвать ее способность" вести спецоперацию на Украине, заявляют в Брюсселе.

Еврокомиссия указывает на то, что, как и в случае с предыдущими санкционными пакетами, новые ограничительные меры были согласованы с международными партнерами.

В документе перечисляются объявленные ранее в пятницу Советом ЕС меры по импорту российской нефти и нефтепродуктов. Указывается, что будет действовать определенный переходный период, чтобы "позволить отрасли и мировым рынкам адаптироваться", а также временное исключение для трубопроводной сырой нефти, "чтобы обеспечить поэтапный отказ от российской нефти".

"Это позволит ЕС и его партнерам обеспечить альтернативные поставки и сведет к минимуму влияние на мировые цены на нефть", - считают в Брюсселе.

В ЕК также обращают внимание на то, что нынешний пакет включает "ограничения на химические вещества, которые могут быть использованы при производстве химического оружия".