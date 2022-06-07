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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 20:26

Минфин США отметил, что поставки российской нефти на рынок сдержат рост цен

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - США хотят, чтобы российская нефть продолжала поступать на мировой рынок, поскольку это сдержит рост цен на топливо, но желают ограничить прибыль России от нефтяного экспорта, заявила в Конгрессе министр финансов США Джанет Йеллен. Она сказала это на слушаниях о бюджете на 2023 финансовый год.

"Я думаю, мы хотим оставить российскую нефть на мировом рынке... чтобы постараться избежать скачка цен, который может привести к рецессии в глобальной экономике", - заявила Йеллен и добавила, что при этом "безусловно, есть цель ограничить доход, получаемый Россией" от продажи нефти.

В начале июня президент Джо Байден заявил, что страны Европы обдумывают возможность принять серы, направленных на то, чтобы Россия продавала нефть в мире по цене ниже рыночной. На это в Кремле сказали, что не будут продавать нефть себе в убыток.

До этого, по сведениям Bloomberg, американское руководство разделилось на два лагеря в плане стратегии дальнейших санкций: одни выступают за вторичные санкции, другие предлагают добиваться ограничения цен на нефть в мире.

На прошлой неделе лидеры стран ЕС согласовали эмбарго на закупки нефти, поставляемой из России по морю. Отдельные страны, в том числе Германия, пообещали отказаться и от российской нефти, которая подается по трубопроводам.

США Джанет Йеллен Минфин Конгресс Джо Байден Европа
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