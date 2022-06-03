В Кремле подтвердили планы обсуждения в Турции вопроса вывоза украинского зерна

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Тема вывоза украинского зерна будет одной из основных в ходе переговоров главы российского МИД Сергея Лаврова в Турции на следующей неделе, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

В ходе общения с журналистами представителя Кремля попросили прокомментировать информацию турецких СМИ о том, что в ближайшие дни Турция, Россия, Украина и ООН планируют провести в Стамбуле заседание по обсуждению дорожной карты по выводу судов с зерном из украинских портов.

"На следующей неделе, действительно, будет в Турции наш министр иностранных дел, у него запланированы там контакты. Конечно же в продолжение телефонного разговора на высшем уровне на повестке дня будет высоко стоять тема украинского зерна", - сказал Песков.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отмечала, что Россия готова поставлять зерно всем нуждающимся странам, но для этого Запад должен отменить санкции, затрагивающие подобные поставки. По словам Захаровой, поставкам зерна препятствуют введенные Западом ограничения на заход иностранных судов в российские порты, обслуживание российских судов в иностранных портах, а также барьеры в сфере страхования и банковских транзакций.