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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:22

Кремль и МИД отметили достигнутые результаты спецоперации на Украине

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Спецоперация российских войск на Украине достигла определенных результатов, однако она будет продолжена до выполнения всех поставленных задач, заявил на брифинге пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Основной, одной из главных целей спецоперации является защита людей в Донецкой и Луганской народных республиках, в плане обеспечения их защиты принимаются меры, достигнуты определенные результаты, - сказал он. - От пронацистски настроенных вооруженных сил Украины, а также непосредственно от националистических элементов освобождены многие населенные пункты, обеспечена возможность перехода к налаживанию мирной жизни. Эта работа будет продолжаться до того момента, когда все цели военной операции будут достигнуты".

"Специальная военная операция будет продолжаться до тех пор, пока все ее цели, как заявляло российское руководство, включая денацификацию и демилитаризацию Украины, не будут достигнуты" - заявила на своем брифинге представитель МИД Мария Захарова. - На этом направлении сделано немало: в Мариуполе сдались в плен боевики националистического формирования "Азов", планомерно ведется освобождение Донбасса".

Хроника 24 февраля – 03 июня 2022 годаВоенная операция на Украине
Украина Азов Донбасс Дмитрий Песков Мария Захарова Кремль МИД
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