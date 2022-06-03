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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:22

Лукашенко предложил транзит зерна с Украины в балтийские порты через Белоруссию

Лукашенко предложил транзит зерна с Украины в балтийские порты через Белоруссию
Фото: Dan Kitwood/Getty Images

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Вопрос вывоза украинского зерна обсудили в ходе телефонного разговора в пятницу президент Белоруссии Александр Лукашенко и генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

"Собеседники обсудили наиболее актуальные вопросы повестки дня, отдельно остановившись на вопросе вывоза зерна с территории Украины. Глава государства четко обозначил позицию по данной теме: Беларусь готова к поставкам украинского зерна в балтийские порты через территорию нашей страны. Также Беларусь готова оказывать всяческую помощь по его перевалке белорусским железнодорожным транспортом, выделив для этого необходимые мощности", - сообщает близкий к пресс-службе президента телеграм-канал "Пул Первого" в пятницу.

Лукашенко предложил генеральному секретарю ООН за столом переговоров с участием представителей Белоруссии, Украины и балтийских стран (готовых предоставить порты) урегулировать проблемы поставок.

"При этом главное, как было обозначено в разговоре, чтобы эти порты (Германии, Польши, балтийских стран, России) были открыты и для белорусских товаров. То есть, чтобы создав условия для транзита украинского зерна, в портах, которые будут осуществлять его перевалку, была возможность грузить и товары из Беларуси", - говорится в сообщении.

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"Самое лучшее направление (мы с Путиным определили пять) - Беларусь. Пожалуйста - мы не хотим, чтобы в Африке голодали. Да не в Африке, в Европе и Америке не хватает. Мы не против, везите через Беларусь, но должны быть компромиссы: мы - вам, вы - нам", - сказал Лукашенко, слова которого цитирует госагентство БелТА, после церемонии открытия нового здания детской поликлиники в пятницу Минске.

"Открывайте порты и будем грузить. Тем более порты стоят, людей выкинули на улицу. Безумцы. С голодом столкнулись давно. Миллиард голодает, а завтра миллиард будет на грани смерти. Только по причине той политики, которую сегодня Запад и богатые страны, прежде всего Америка, проводят. Вот в чем проблема. Надо ее решать", - заявил глава государства.

Генсек ООН попросил небольшую паузу в несколько дней, чтобы переговорить с руководством заинтересованных стран и определить условия поставок на международные рынки украинского зерна через Белоруссию.

Украина Россия Белоруссия Александр Лукашенко ООН Антониу Гутерриш
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