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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:11

ЕК занялась созданием "коридоров солидарности" для вывоза украинского зерна

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Чтобы помочь вывезти зерно с Украины Еврокомиссия запустила 3 июня инструмент для установления контактов между украинскими предприятиями и организациями Евросоюза, заявил на брифинге представитель ЕК Адальберт Янц.

По его словам, ради облегчения сельскохозяйственного экспорта Украины ЕК тесно сотрудничает с государствами-членами, украинскими властями и операторами, которым поручено ускорить работу по организации "коридоров солидарности" для вывоза зерна наземными маршрутами с территории Украины и далее через порты Евросоюза.

"Миллионы тонн зерна блокированы на Украине, и мы должны объединить наши усилия через сектора и границы, чтобы переместить их с помощью компаний, которые ищут средства поддержать украинский экспорт, компаний, предлагающих решения по транспорту и складированию, и украинских зернотрейдеров, которые ищут партнеров по логистике. Наша платформа по установлению контактов будет способствовать созданию новых партнерских отношений", - объяснила член ЕК по транспорту Адина Вэлян.

1 июня глава МИД Италии Луиджи Ди Майо заявил, что его страна настаивает на создании морских коридоров для вывоза из украинских портов зерна и готова помочь в их разминировании. В этот же день премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий анонсировал упрощение ввоза в страну зерна и другой сельхозпродукции с Украины.

3 июня в Кремле заявили, что проблема вывоза украинского зерна будет основной на переговорах главы МИД Сергея Лаврова в Турции. В Москве отрицают, что мешают выходу торговых судов из украинских портов.

Хроника 24 февраля – 03 июня 2022 годаВоенная операция на Украине
Еврокомиссия Адина Вэлян Украина Евросоюз Адальберт Янц
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