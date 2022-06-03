Лукашенко счел возможным передать Москве россиянку Софью Сапегу

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает возможной передачу России осужденной в республике Софии Сапеги.

"Жалко девчонку. Надо вопрос этот решать", - сказал Лукашенко после открытия нового здания детской поликлиники в пятницу в Минске. Его слова приводит госагентство БелТА.

"Она же россиянка... У нас есть практика. Мы можем российского гражданина передать в Россию. Пусть она там отбывает срок. Или они что хотят, там делают. Думаю, для нее наука большая", - заявил президент Белоруссии.

Сапегу приговорили к шести годам колонии на основании части 3 статьи 130, части 1 статьи 179 Уголовного кодекса Белоруссии.

Софья Сапега – студентка Европейского гуманитарного университета, действующего в Вильнюсе (Литва), гражданка РФ. 23 мая 2021 года Сапега возвращалась с отдыха в Греции с оппозиционным белорусским журналистом Романом Протасевичем. Белорусские власти вынудили самолет авиакомпании Ryanair, на борту которого находились Сапега и Протасевич, приземлиться в аэропорту Минска, где Сапега и Протасевич были задержаны.

Сапега содержалась в СИЗО КГБ Белоруссии, была переведена под домашний арест 24 июня. В сентябре стало известно, что ее арест продлен до 25 декабря.

20 декабря ей было предъявлено окончательное обвинение по семи статьям Уголовного кодекса Белоруссии: статье 364 (Насилие либо угроза применения насилия в отношении сотрудника органов внутренних дел), статье 365 (Вмешательство в деятельность сотрудника органов внутренних дел), статье 366 (Насилие либо угроза в отношении должностного лица, выполняющего служебные обязанности, или иного лица, выполняющего общественный долг), статье 130 (Разжигание вражды или розни), статье 203-1 (Незаконные действия в отношении информации о частной жизни и персональных данных), статье 198 (Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналиста), статье 389 (Угроза в отношении судьи или народного заседателя).

В конце декабря 2021 года дело Софии было направлено в суд.

В прокуратуре утверждали, что Сапега выполнила свои обязательства по договору о сотрудничестве и приняла меры по "возвращению доходов, полученных преступным путем". Девушка также написала прошение о помиловании на имя президента Белоруссии.