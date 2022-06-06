Песков допустил, что Путин и Лукашенко могут обсудить экстрадицию Сапеги

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко, если посчитают нужным, могут обсудить возможность передать России Софью Сапегу, получившую в Белоруссии шесть лет лишения свободы.

Об этом на брифинге заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

Он добавил, что президенты общаются регулярно.

Гражданка России Софья Сапега была задержана в Минске 23 мая 2021 года одновременно с оппозиционером Романом Проотасевичем. Они летели из Афин в Вильнюс рейсом Ryanair, их самолет был принудительно посажен в Минске, и их сняли с борта.

Сапеге вменили причастность к публикации в интернете персональных данных белорусских милиционеров. Она месяц провела в СИЗО, затем была переведена под домашний арест.

Гродненский областной суд 6 мая приговорил ее к шести годам колонии за возбуждение социальной вражды с тяжкими последствями и незаконное распространение сведений о частной жизни граждан. Оспаривать приговор она не стала.

3 июня Лукашенко сказал, что Сапегу можно передать российским властям, отметив, что ему ее жалко.