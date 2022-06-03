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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:11

ЕС запретил техпомощь, финансирование транспортировки и ship-to-ship перевалки нефти РФ

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Евросоюз запретил оказывать прямо или косвенно техническую помощь, посреднические услуги, а также финансирование или финансовую помощь, связанные с транспортировкой, в том числе путем перевалки с судна на судно (ship-to-ship), в третьи страны сырой нефти или нефтепродуктов, произведённых в России или вывезенных из РФ.

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Как говорится в опубликованном документе, запрет не распространяется на исполнение до 5 декабря 2022 года договоров, заключенных до 4 июня 2022 года, или дополнительных договоров, необходимых для исполнения таких договоров.

Также разрешена перевозка нефти или нефтепродуктов, если они происходят из третьей страны и только загружаются и отправляются из России или проходят транзитом через РФ, при условии, что и происхождение, и владелец этих товаров не являются российскими.

ЕС Россия нефть
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